Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…0 комментариев
Россиян предупредили о возможном подорожании растительного масла
Финансист Трепольский допустил подорожание растительных масел на 5–8%
В 2026 году цены на растительные масла в России могут увеличиться до 8% из-за мирового спроса и динамики валют, но шоковых скачков не ожидается, заявил эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.
Финансист Дмитрий Трепольский спрогнозировал увеличение цен на растительные масла в России по итогам 2026 года на 5–8%. По словам эксперта, такой рост произойдет вслед за повышением мировых цен и будет соответствовать общей динамике продовольственной инфляции. Он подчеркнул, что резких скачков стоимости в рознице не ожидается, поскольку процесс корректировки цен будет умеренным и растянутым во времени, передает «Газета.Ru».
Трепольский отметил, что главными факторами для внутренней стабильности рынка станут урожай 2026 года, погодные условия в аграрных регионах и стабильность логистических коридоров. В случае благоприятного сценария российский рынок сможет избежать глобальной волатильности.
По мнению финансиста, ключевым сдерживающим фактором роста цен остается гибкая экспортная пошлина, позволяющая удерживать сырье внутри страны. Однако рост мирового спроса и цен на сырье, колебания курса рубля, а также увеличение затрат на оборудование и логистику продолжают оказывать инфляционное давление на производственную цепочку.
Трепольский уточнил, что подсолнечное масло – наиболее массовый продукт – подорожает в последнюю очередь и слабее других позиций благодаря высокой самообеспеченности и контролю регуляторов. Более чувствительными к изменениям станут соевое, рапсовое и тропические масла, которые уже достигли многолетних максимумов. Рост их стоимости может повлиять на цену готовой продукции с их содержанием раньше, чем изменения появятся на полках с разливным маслом.
Весной 2026 года индекс цен на растительные масла достиг максимального значения с июня 2022 года.
Осенью 2025 года стоимость подсолнечного масла взлетела до рекордных показателей.