Россиян предупредили о возможном подорожании растительного масла

Финансист Трепольский допустил подорожание растительных масел на 5–8%

Tекст: Вера Басилая

Финансист Дмитрий Трепольский спрогнозировал увеличение цен на растительные масла в России по итогам 2026 года на 5–8%. По словам эксперта, такой рост произойдет вслед за повышением мировых цен и будет соответствовать общей динамике продовольственной инфляции. Он подчеркнул, что резких скачков стоимости в рознице не ожидается, поскольку процесс корректировки цен будет умеренным и растянутым во времени, передает «Газета.Ru».

Трепольский отметил, что главными факторами для внутренней стабильности рынка станут урожай 2026 года, погодные условия в аграрных регионах и стабильность логистических коридоров. В случае благоприятного сценария российский рынок сможет избежать глобальной волатильности.

По мнению финансиста, ключевым сдерживающим фактором роста цен остается гибкая экспортная пошлина, позволяющая удерживать сырье внутри страны. Однако рост мирового спроса и цен на сырье, колебания курса рубля, а также увеличение затрат на оборудование и логистику продолжают оказывать инфляционное давление на производственную цепочку.

Трепольский уточнил, что подсолнечное масло – наиболее массовый продукт – подорожает в последнюю очередь и слабее других позиций благодаря высокой самообеспеченности и контролю регуляторов. Более чувствительными к изменениям станут соевое, рапсовое и тропические масла, которые уже достигли многолетних максимумов. Рост их стоимости может повлиять на цену готовой продукции с их содержанием раньше, чем изменения появятся на полках с разливным маслом.

Весной 2026 года индекс цен на растительные масла достиг максимального значения с июня 2022 года.

Осенью 2025 года стоимость подсолнечного масла взлетела до рекордных показателей.