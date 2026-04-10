Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…0 комментариев
СМИ: Буданов был назначен главой ОП Зеленского для завершения переговоров
Назначение Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов в России) главой офиса президента Украины связано с политической задачей по доведению до конца мирных переговоров по Украине, сообщили украинские СМИ.
Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов в России, получил должность главы офиса президента Украины с целью завершить мирные переговоры, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.
По словам источников на Украине, Буданов был назначен «под определенную политическую историю», чтобы довести до конца переговоры, а в дальнейшем, возможно, участвовать в выборах.
Также источники сообщили, что Буданову приходится вникать в суть рутинных процессов.
В публикации уточняется, что у Буданова есть неформальные переговорные каналы, которые использовались в том числе для обмена пленными. Переход Буданова в офис Владимира Зеленского рассматривался как способ сделать переговорный процесс более скоординированным и сосредоточить его в едином центре.
Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил Кирилла Буданова руководителем своего офиса.
Сам Буданов заявил о невозможности исключить Россию из процесса урегулирования конфликта.
Позже Зеленский назначил его главой украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.