Новогодние салюты в Москве запустят с 38 площадок

Салюты по случаю Нового года в российской столице запустят с 38 точек, расположенных в 12 административных округах, сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

В оргкомитете пообещали, что пиротехническое шоу в ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будет зрелищным, передает ТАСС.

Большую часть праздничных фейерверков планируют запустить в 01.00 мск 1 января, а на ВДНХ, Поклонной горе, Москворецкой улице (у подножия Большого Москворецкого моста) запуски состоятся в полночь.

На Тверской улице вместо салютов каждый час 31 декабря, 1 и 2 января будут давать залпы разноцветных конфетти.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Twitter, что с 31 декабря по 8 января в столице можно будет бесплатно оставить машину на любой стоянке, входящей в зону парковочного пространства города.

Ранее в воскресенье Роспотребнадзор опубликовал советы для россиян, которые могут пригодиться в новогодние праздники.