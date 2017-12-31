Россиянам дали советы о правильном праздновании Нового года

Роспотребнадзор опубликовал советы для россиян, которые могут пригодиться в новогодние праздники.

«Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Россиянам советуют устраивать конкурсы, танцевать или гулять на свежем воздухе.

Кроме того, гражданам страны рекомендуют соблюдать очередность блюд и не пропускать 31 декабря приемы пищи утром и днем.

При подготовке праздничного стола Роспотребнадзор посоветовал не забывать обращать внимание на срок годности товара, покупать продукты только в санкционированных местах, а не с рук, особенно это касается консервов, рыбы, сушеных грибов.

Ведомство констатировало рост риска пищевых отравлений и кишечных инфекций во время праздников. Отмечается, что многокомпонентные блюда, в частности, салаты, – это хорошая среда для размножения вирусов и бактерий.

Роспотребнадзор посоветовал тщательно промывать зелень, овощи и фрукты, салаты. Блюда, в особенности из рубленого мяса и студень, готовить в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Также советуется не смешивать свежую пищу с остатками от предыдущего дня.

Россиянам напомнили, что пирожные и торты нужно хранить в холодильнике, а скоропортящиеся продукты и готовые салаты не должны стоять при комнатной температуре более двух часов.