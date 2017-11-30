В болезни Олега Табакова заподозрили стоматологов

Невнимательность врачей одной из элитных стоматологических клиник стала причиной тяжелого состояния актера, народного артиста СССР Олега Табакова.

Как пишет газета «Комсомольская правда», установленные зубные импланты вызвали вызвали серьезный воспалительный процесс, на который врачи не обратили должного внимания. В результате невнимательности врачей у актера развился сепсис.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что Табакова ввели в искусственную кому.

Позже сообщалось, что Табаков пришел в себя, но практически никого не узнает и не реагирует на внешние раздражители