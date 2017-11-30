СМИ: Олег Табаков введен в искусственную кому

Медики ввели артиста Олега Табакова в искусственную кому; его состояние остается стабильно тяжелым.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что к данной мере медики обычно прибегают, чтобы снять нагрузку с органов, ослабевших от долгой борьбы с тяжелым недугом.

Накануне сообщалось, что Табакову установили дыхательную трубку.