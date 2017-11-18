СМИ сообщили о резком ухудшении состояния Олега Табакова

Медики оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое, он находится в реанимации.

Состояние артиста резко ухудшилось накануне. Медики были вынуждены провести трахеостомию, чтобы облегчить Табакову дыхание, сообщает Пятый канал.

Причина госпитализации не уточняется. Все ближайшие выступления артиста отменены.

Напомним, в конце ноября СМИ сообщили о том, что Табаков перенес экстренную операцию.