Табаков вышел из комы

Актер и режиссер Олег Табаков пришел в себя, но практически никого не узнает и не реагирует на внешние раздражители, сообщают СМИ.

Табаков находится в сознании, сообщает РЕН-ТВ.

Ранее в среду сообщалось, что Табакова ввели в искусственную кому. В конце ноября он перенес экстренную операцию.

Табаков – народный артист СССР, лауреат Госпремий СССР (1967) и России (1997), а также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Является худруком МХТ им. А.П. Чехова и основателем и худруком театра под руководством Олега Табакова («Табакерка»).