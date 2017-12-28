Подведены итоги онлайн-этапа Кубка по менеджменту среди студентов «Управляй!»

В четверг прошло подведение итогов онлайн-этапа Кубка по менеджменту среди студентов «Управляй!» для регионов России, кроме Санкт-Петербурга и Москвы.

Названы регионы, где пройдут очные полуфиналы кубка «Управляй», сообщает пресс-служба проекта. Регистрация для студентов Центрального, Северо-Кавказского, Северо-Западного федеральных округов, а также для Москвы и Санкт-Петербурга продлится до 15 января 2018 года. В полуфинале студенты, получившие наилучшие результаты, сразятся за право выхода в финал.

Руководитель проекта, директор Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС, член Экспертного совета при правительстве России Вячеслав Шоптенко поздравил участников с выходом в полуфинал. Он также привел статистику активности регионов по участию в Кубке.



Наиболее высокие результаты в Уральском федеральном округе показали Екатеринбург и Челябинск. В очный полуфинал также вышли студенты из Тюмени. Большинство студентов, вышедших в финал по УФО, учатся в Южно-Уральском государственном университете, Тюменском государственном университете и Уральском федеральном университет имени Ельцина.



Приволжский федеральный округ показал максимальные цифры по числу регистраций студентов. Лидером по этому показателю осталась Нижегородская область, второе место – Самарская область. Из тройки вузов-лидеров ПФО два первых места заняли филиалы РАНХиГС – Дзержинский филиал и Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина. Следом за ними в тройку лидеров вошел Самарский государственный экономический университет.



Списки лидеров Центрального федерального округа возглавили Владимирская и Брянская области, представленные соответствующими филиалами РАНХиГС.



В Дальневосточном федеральном округе наибольшую активность показал Дальневосточный федеральный университет.



Цель Кубка по менеджменту для студентов «Управляй!» - выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов, создать условия для развития их компетенций. На участники выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания, учатся принимать стратегические решения.

Победители Кубка войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, и получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Лучшие участники смогут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.



Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!» является частью открытой платформы «Россия - страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.

«Чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами», – сказал Путин на встрече с избранными главами регионов.



Платформа «Россия – страна возможностей» осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.