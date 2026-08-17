В Калифорнии создали «дьявольского робота» для борьбы с лесными пожарами

Telegraph: В Калифорнии создали робота-кентавра для борьбы с пожарами

Tекст: Мария Иванова

Прототип машины, напоминающей мифическое чудовище, создали в Калифорнии, передает РИА «Новости».

Робот высотой около двух метров имеет форму кентавра с четырьмя копытами, человекоподобным торсом и рогатой головой. Оснащенный бензопилой аппарат предназначен для уборки засохших деревьев вокруг опор ЛЭП до возможного возгорания.

«Я постарался сделать его устрашающим, потому что он опасен. Он очень мощный и весит более 200 фунтов (почти 91 килограмм)... Это машина, предназначенная для выполнения настолько опасных задач, что людям не следует этим заниматься», – заявил создатель устройства, инженер Бо Гастон.

Наиболее вероятными покупателями изобретения станут компании, занимающиеся расчисткой лесных массивов после пожаров. Ожидается, что стоимость устройства составит около 100 тыс. долларов. Высокая цена, по мнению разработчика, окупится за счет снижения расходов на ликвидацию последствий стихии и удешевления страховки.

Напомним, крупный пожар в Калифорнии в январе прошлого года унес жизни 19 человек и повредил более девяти тысяч зданий. Огонь уничтожил около 57 кв. километров территории. В августе пожарная служба округа Лос-Анджелес установила, что причиной трагедии стало оборудование энергетической компании Southern California Edison.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти округа Лос-Анджелес подали иск против энергетической компании Southern California Edison из-за лесных пожаров.

В мае спасатели объявили массовую эвакуацию населения в Калифорнии на фоне сильного возгорания.

Весной российские специалисты завершили испытания тяжелого робототехнического комплекса для тушения огня в зонах критического риска.