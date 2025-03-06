Лос-Анджелес подал в суд на Southern California Edison из-за лесных пожаров

Лос-Анджелес обвинил Southern California Edison в январских лесных пожарах

Tекст: Мария Иванова

Как передает Associated Press, власти округа Лос-Анджелес в Калифорнии подали иск против энергетической компании Southern California Edison. В иске отмечается, что оборудование компании стало причиной крупного лесного пожара в районе Итон.

Пожары, начавшиеся 7 января, уничтожили более 16 тыс. га территорий, включая знаменитую недвижимость, и привели к гибели 29 человек. Округ требует возмещения затрат на тушение огня и восстановление ущерба.

Southern California Edison отрицает свою вину, заявляя, что ее оборудование могло быть причиной лишь небольшого возгорания, которое было быстро ликвидировано. Тем не менее, против компании уже поданы десятки исков от пострадавших домовладельцев.

Метеорологи отмечают, что к быстрому распространению огня привела сухая и ветреная погода в регионе. Эти условия способствовали увеличению площади возгораний и скорости распространения огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом направил запрос конгрессу США на выделение 40 млрд долларов для восстановления штата после разрушительных лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Лос-Анджелесе нанесли ущерб общественной инфраструктуре на 350 млн долларов, уничтожив более 6,6 тыс. строений и повредив еще 890.

Между тем американские пожарные, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Лос-Анджелесе, получили от властей предложение уволиться по собственному желанию, что вызвало недовольство и подорвало их боевой дух.