С ангольским спутником «Ангосат» установлена связь

Специалистам удалось наладить связь с ангольским спутником «Ангосат», запущенным 26 декабря с космодрома Байконур, сообщают источники в ракетно-космической отрасли.

«Специалистам удалось восстановить связь со спутником «Ангосат», с аппарата получена телеметрия», – цитирует ТАСС источник.

Ранее в среду появилась информация о работоспособности ангольского спутника.

Ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» и первым национальным спутником связи Анголы «Ангосат-1» стартовала 26 декабря в 22.00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе «Фрегата» и «Ангосата» отделилась от второй ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06.54 аппарат отделился от разгонного блока. Затем спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.

В среду американские средства слежения подтвердили нахождение спутника «Ангосат» на орбите.