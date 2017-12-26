Ракета «Зенит» с ангольским спутником стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат» и ангольским телекоммуникационным спутником «Ангосат» во вторник, 26 декабря, стартовала с Байконура, сообщили в Роскосмосе.

Старт ракеты произведен с пусковой установки №1 площадки 45 космодрома Байконур в 22.00 мск, сообщили ТАСС в Роскосмосе.

Первая ступень отделилась от ракеты через две с половиной минуты после старта. Она упадет в Карагандинской области Казахстана.

Еще три минуты спустя были сброшены створки головного обтекателя «Зенита».

В 22.08 мск произошло отделение головной космической части в составе разгонного блока «Фрегат» и аппарата «Ангосат».

Напомним, пуск ракеты «Зенит» с ангольским спутником «Ангосат» был отложен из-за неисправности в топливной системе разгонного блока «Фрегат», об устранении которых сообщили 24 декабря.