Появилась информация о работоспособности ангольского спутника

Спутник «Ангосат», запущенный с космодрома Байконур, не вращается на орбите, что может говорить о его работоспособности, сообщают источники.

«По предварительным данным, аппарат находится в стабилизированном состоянии, его не «разворачивает». Это может говорить о том, что он «живой», – цитирует ТАСС источник.

Также сообщается, что специалисты планируют восстановить связь с космическим аппаратом «Ангосат» в течение месяца.

По мнению источника, если спутник стабилизирован, он может сам себя поддерживать энергетически и «существовать бесконечно долго».

Ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» и первым национальным спутником связи Анголы «Ангосат-1» стартовала 26 декабря в 22.00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе «Фрегата» и «Ангосата» отделилась от второй ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06.54 аппарат отделился от разгонного блока. Затем спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.

В среду американские средства слежения подтвердили нахождение спутника «Ангосат» на орбите.