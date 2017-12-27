Американские средства слежение подтвердили нахождение спутника «Ангосат» на орбите

Американские средства контроля космического пространства подтвердили, что первый ангольский спутник «Ангосат» не упал и находится на орбите, сообщил источник в космической отрасли.

«Согласно предварительным данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), космический аппарат выведен и находится на расчетной орбите», – передает РИА «Новости» сообщение осточника.

Напомним, ранее представитель Роскосмоса сообщил, что ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшая 26 декабря с Байконура, вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы «Ангосат-1».

Сообщалось также, что связь с ангольским спутником «Ангосат», запущенным 26 декабря с Байконура, пока не удалось установить.