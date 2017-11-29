Запущенный с Байконура первый ангольский спутник перестал выходить на связь

Связь с ангольским спутником «Ангосат», запущенным 26 декабря с Байконура, пока не удалось установить, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Пока связи со спутником «Ангосат» нет, разбираемся с ситуацией», – цитирует источника ТАСС.

Cообщается, что связь со спутником «Ангосат» была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей.

Специалисты, между тем, считают, что связь с ангольским спутником еще может быть восстановлена «Ангосат» может вернутся к штатной работе.

Как собщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник, разгонный блок «Фрегат» с ангольским спутником штатно вышел на связь после первого витка по орбите Земли, все системы работали штатно, но позже связь пропала, и телеметрия перестала поступать.

Ранее представитель Роскосмоса сообщил, что ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшая 26 декабря с Байконура, вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы «Ангосат-1».

Напомним, в ноябре при заправке разгонного блока «Фрегат» на Байконуре возникла нештатная ситуация, связанная с работой одного из его клапанов.

После провального пуска с космодрома Восточный производитель – НПО им. Лавочкина – решил проверить все ранее произведенные разгонные блоки «Фрегат». Также сообщалось, что на разгонном блоке могла быть неисправной система спутниковой навигации ГЛОНАСС.