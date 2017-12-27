Россия вывела на расчетную орбиту первый ангольский спутник

Ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы «Ангосат-1», сообщил представитель Роскосмоса.

«Есть отделение спутника от разгонного блока», – передает РИА «Новости» слова представителя Роскосмоса.

После ряда проверок в расчетной точке на геостационарной орбите «Ангосат» должен будет обеспечить вещание в двух частотных диапазонах на территорию Анголы и весь африканский континент.

Напомним, ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат» и ангольским телекоммуникационным спутником «Ангосат» во вторник, 26 декабря, стартовала с Байконура.