Глава Эстонии пообещала на месяц переехать в русскоязычную Нарву

В интервью телеканалу ETV+ президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что на месяц переедет в расположенную на границе с Россией Нарву.

«Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией... чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву», – цитирует Кальюлайд РИА «Новости».

Глава эстонского государства отметила, что с Нарвой ее связывают позитивные воспоминания.

Отметим, 96% жителей Нарвы считают родным русский язык.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президент Эстонии ранее заявляла, что была бы рада хорошим отношениям с Москвой, но Россия для нее слишком «непредсказуема». На вопрос, считает ли она Россию «враждебным государством», Кальюлайд ответила отрицательно.