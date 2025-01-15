Песков заявил об отсутствии предложений обменять останки разведчика Кузнецова на пленных ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Приоритет в обменах должен отдаваться живым людям, заявил Песков, передает ТАСС.

«Важно все-таки отдавать приоритет живым. Все те, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой», – сказал он.

Ранее украинские СМИ сообщали, что львовский горсовет разрешил перенос мемориального комплекса «Холм Славы» с эксгумацией около 200 могил, включая могилу Героя Советского Союза Николая Кузнецова, и перезахоронением останков советских воинов.

Россия много раз просила львовские власти передать останки Кузнецова, украинский суд даже принимал решения, обязывающие власти Львова передать прах, однако мэр города Андрей Садовый отказывался исполнять это решение.