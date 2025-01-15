Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Песков заявил об отсутствии предложений обменять останки разведчика Кузнецова на пленных ВСУ
Кремлю неизвестно о предложениях обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова на украинских военнопленных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Приоритет в обменах должен отдаваться живым людям, заявил Песков, передает ТАСС.
«Важно все-таки отдавать приоритет живым. Все те, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой», – сказал он.
Ранее украинские СМИ сообщали, что львовский горсовет разрешил перенос мемориального комплекса «Холм Славы» с эксгумацией около 200 могил, включая могилу Героя Советского Союза Николая Кузнецова, и перезахоронением останков советских воинов.
Россия много раз просила львовские власти передать останки Кузнецова, украинский суд даже принимал решения, обязывающие власти Львова передать прах, однако мэр города Андрей Садовый отказывался исполнять это решение.