Над Белгородской областью уничтожили три украинских дрона

Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США

Tекст: Валерия Городецкая

Урегулирование ситуации на Украине должно проходить в формате переговоров между Москвой и Вашингтоном без участия других западных стран, заявил Патрушев в интервью KP.RU, передает ТАСС.

«Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что не видит необходимости в участии Лондона и Брюсселя в этих переговорах, так как «разговаривать не о чем».

Патрушев также отметил, что руководство ЕС уже давно перестало иметь право говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Он считает, что эти страны заинтересованы в стабильности в Европе и занимают более взвешенную позицию в отношении России по сравнению с другими членами ЕС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.