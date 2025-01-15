Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Вице-спикер парламента Словакии подтвердил визит Фицо в Москву на парад 9 Мая
Вице-спикер парламента Словакии заявил о планах Фицо приехать в Москву на День Победы с большой делегацией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует прибыть в Москву 9 мая с большой делегацией на празднование 80-летия Победы, заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.
Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар подтвердил участие премьер-министра Роберта Фицо в торжествах в Москве в честь 80-летия Победы, передает ТАСС.
«Мы хотим приехать 9 мая, это будет очень большая делегация. Об этом мы говорили и с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным», – заявил Гашпар.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что они с премьером Словакии Робертом Фицо договорились отправиться в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая.
Фицо заявил, что считает своим долгом посетить Москву на 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
Также сообщалось, что Фицо принял приглашение президента России Владимира Путина и не боится европейской критики за свой визит на парад Победы в Москве, подчеркнув суверенитет Словакии в этом решении.