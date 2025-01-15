Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Рогов сообщил о продвижении ВС России к Днепропетровской области Украины
Российская армия приблизилась к границе Днепропетровской области на 5-7 км
Российские войска приближаются к административной границе Днепропетровской области Украины, находясь в 5-7 км от нее на нескольких участках боевого соприкосновения в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, российские силы на некоторых участках линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР) находятся в 5-7 км от административной границы Днепропетровской области Украины, передает ТАСС.
Рогов отметил, что ведется активное продвижение в сторону Днепропетровской области, зона контроля российских войск вдоль границы постепенно расширяется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, промышленное предприятие в Днепропетровской области было повреждено в результате удара. Российским войскам открылась дорога на Днепр.