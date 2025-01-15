Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
На Украине обязали СМИ удалять негативные комментарии о чиновниках
Украинский парламент принял законопроект, который обязывает онлайн-СМИ удалять негативные комментарии о госчиновниках в течение трех дней.
Изменение вносится в статью закона «О медиа», оно касается случаев, когда медиа получают извещение об открытии производства судом, передает ТАСС.
Ранее в законе речь шла об удалении недостоверной информации в комментариях после предписания Нацсовета. Теперь процедура будет такой же, но основанием станет судебное производство.
Украинские эксперты отмечают, что часто негативная информация о чиновниках считается недостоверной, если не доказано обратное.
Проект закона внесли в Раду летом 2024 года, инициатором стал глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.