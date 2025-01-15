На Украине обязали СМИ удалять негативные комментарии о чиновниках

Tекст: Алексей Дегтярев

Изменение вносится в статью закона «О медиа», оно касается случаев, когда медиа получают извещение об открытии производства судом, передает ТАСС.

Ранее в законе речь шла об удалении недостоверной информации в комментариях после предписания Нацсовета. Теперь процедура будет такой же, но основанием станет судебное производство.

Украинские эксперты отмечают, что часто негативная информация о чиновниках считается недостоверной, если не доказано обратное.

Проект закона внесли в Раду летом 2024 года, инициатором стал глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.