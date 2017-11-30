Макрон и Меркель призвали к обмену оставшихся пленных между Донбассом и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о необходимости обменять оставшихся пленных между Киевом и Донбассом.

«Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнюю реализацию договоренностей, принятых трехсторонней контактной группой, об обмене пленных с обеих сторон конфликта на востоке Украины», – сообщает пресс-служба кабмина ФРГ, передает РИА «Новости».

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что обмен пленными с Украиной не соответствовал формуле «всех на всех».

В среду были озвучены результаты обмена пленными между Киевом и ДНР. Украинские СМИ сообщали, что ДНР передала Киеву 58 человек и получила 165.

Процедуру обмена также завершила Луганская народная республика. ЛНР передала Киеву 16 пленных и вернула 75.