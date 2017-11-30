Озвучены результаты обмена пленными между Киевом и ДНР

Донецкая народная республика передала украинской стороне в ходе обмена пленными 58 человек, получила от Киева 165 человек, сообщают украинские СМИ.

Второй этап обмена пленными проходил на территории ДНР, возле Горловки, Украина передала 165 удерживаемых из анонсированных 207, сообщает «Громадське ТВ».

Остальные, как утверждается, не захотели возвращаться в Донбасс.

Ранее завершился процесс обмена пленными между Киевом и ЛНР – украинская сторона получила 16 пленных, в ЛНР вернулись 73 вместо 75.

Отметим, что уже разгорелся скандал – уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что 43 человека не приехали на обмен с украинской стороны, а 10–15 пленных якобы отказались возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Однако в действительности, как позже выяснилось, украинская сторона силой удерживает 14 пленных, в том числе россиянина Евгения Мефедова – фигуранта «дела 2 мая» в Одессе.