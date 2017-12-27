ДНР: Обмен пленными с Украиной не соответствовал формуле «всех на всех»

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что обмен пленными между Донбассом и Украиной пока еще нельзя назвать соответствующим минской формуле «всех на всех».

«18 января 2018 года после заседания рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске мы обязательно будем поднимать вопрос о втором этапе обмена, потому что людей мы забрали не всех. На данный момент на украинской территории находятся 58 человек, которые были уже подтверждены, за последний месяц было порядка 18 новых задержаний. Работа по обменам будет продолжаться», – цитирует «Донецкое агентство новостей» Морозову.

Уполномоченный по правам человека в ДНР также сообщила, что республика представила для обмена 58 человек, однако одна из освобожденных, бывшая военнослужащая ВСУ, отказалась возвращаться на территорию Украины.

Также отмечено, что второй этап обмена пленными между Донбассом и Украиной завершен.

Ранее были озвучены результаты обмена пленными между Киевом и ДНР. Украинские СМИ сообщали, что ДНР передала Киеву 58 человек и получила 165.

В среду процедуру обмена также завершила Луганская народная республика. ЛНР передала Киеву 16 пленных и вернула 75.