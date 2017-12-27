В крупном пожаре на юге Москвы сгорели два Bentley

В Москве в среду случился крупный пожар, уничтоживший два Bentley, сообщают в соцсетях.

«Сейчас на Нагорной горят уже 1200 квадратных метров. Помимо складов горит местный автосервис. Уже сгорело несколько автомобилей, в том числе два Bentley», – сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее канал сообщал, что в Нагорном проезде произошло возгорание промышленных складов на площади 400 кв.м.

По состоянию на 17.17 мск пресс-служба МЧС России по Москве сообщает, что пожар по адресу Нагорный проезд, 10 ликвидирован. Сообщение о возгорании поступило в 15.58.

«Прибывшие подразделения подтвердили, что происходит горение в металлическом 2-х этажном здании. По уточненной информации площадь возгорания изначально составила 400 кв.м., подразделения незамедлительно приступили к тушению возгорания», – сообщается на сайте МЧС по Москве.

В 16.50 пожару объявили ранг № 1-БИС. В 17.13 возгорание на площади 1 тыс. кв.м. было ликвидировано.

Пресс-служба сообщает, что сведений о пострадавших не поступало.