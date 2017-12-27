Пентагон подсчитал число оставшихся в Сирии и Ираке боевиков ИГ

Порядка одной тыс. боевиков ИГ* продолжают оставаться в Сирии и Ираке, заявил официальный представитель штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») Райан Диллон.

«По нашим последним оценкам, около 1 тыс. боевиков все еще находятся в Ираке и Сирии», – передает РИА «Новости» слова Диллона.

Он отметил, что силы коалиции сосредоточены на пресечении попыток разрозненных групп боевиков предпринимать какие-либо вылазки.

По словам Диллона, удалось отбить 98% территории, ранее захваченной боевиками в Сирии и Ираке.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят террористов «Исламского государства*» на своей сирийской военной базе Эт-Танф на юге Сирии.

Сообщалось также, что Американская база в Эт-Танфе оказалась заблокирована сирийскими войсками.