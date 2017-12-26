Трамп: Америка быстро становится великой

Американский президент Дональд Трамп призвал граждан своей страны вернуться на работу после рождественских праздников, чтобы «снова сделать Америку великой».

«Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой (что уже происходит быстрее, чем кто-либо ожидал)!» – написал он на своей странице в Twitter.

Накануне Трамп заявил, что возглавил контрнаступление против нападения на «любимое, прекрасное выражение» «Счастливого Рождества!».