Трамп объявил себя главным борцом за выражение «Счастливого Рождества»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что возглавил контрнаступление против нападения на «любимое, прекрасное выражение» «Счастливого Рождества!».

«Люди вновь гордо говорят: «Счастливого Рождества!» Я горжусь, что возглавил контрнаступление против нападения на это любимое, прекрасное выражение. Счастливого Рождества!» – написал Трамп в Twitter.

Трамп ранее не раз выступал с критикой в адрес СМИ и отдельных корпораций за то, что те стали избегать упоминания праздника Рождества и рождественской символики в рекламе. Президент США говорил, что речь идет о сознательной атаке на традиционные ценности американцев.

Оппоненты Трампа указывают на то, что не все американцы отмечают Рождество. На декабрь – начало января приходятся и праздники других религий: иудейская Ханука, гражданский праздник Новый год и афроамериканский праздник Кванзаа, который существует около полувека. В американском обиходе выражение «Счастливых праздников» в последние годы стало употребляться чаще, чем пожелание «Счастливого Рождества».

Ранее первая леди США Меланья Трамп опубликовала фотографию с мужем, американским президентом Дональдом Трампом, и поздравила читателей своего микроблога с приближающимся Рождеством.