Мамун объяснила отказ вернуться в большой спорт

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун заявила, что после Игр в Рио-де-Жанейро планировала продолжить карьеру, но проблемы со спиной вынудили завершить профессиональные выступления.

«После Олимпиады думала, что, возможно, дальше продолжу соревноваться. Но спина болела с 2014 года, после Олимпиады старалась активно ее восстанавливать, лечиться, ездила и на Алтай на базу. И Ирина Александровна (Винер-Усманова) сказала: «Я тебе годик дам отдохнуть, как Алина (Кабаева) погуляешь, поживешь и вернешься обратно», – передает «Р-Спорт» слова Мамун.

Она рассказала также, что спина начинала болеть даже при вождении автомобиля, поднятии тяжестей или при обычной прогулке.

«И поняла, что это, несмотря на все лечения, беспокоит меня даже в обычной жизни. Долго думала, металась, все равно выступала на гала-шоу, мне этого очень не хватало. Естественно, это очень непростое решение, поэтому долго оттягивала», – подчеркнула олимпийская чемпионка Рио.

Россиянка Маргарита Мамун завоевала золотую медаль в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По итогам четырех видов Мамун получила 76,483 балла.