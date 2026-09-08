Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.4 комментария
Уиткофф заявил, что европейцы участвовали в переговорах в Киеве
Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф подтвердил участие европейских советников в переговорах, прошедших в украинской столице в воскресенье.
«В Киеве к делегациям также присоединились советники по национальной безопасности Британии, Германии и Франции для совместной работы над дальнейшими шагами», – сообщил Уиткофф, передает РИА «Новости».
Американская делегация обсудила вопросы урегулирования с Владимиром Зеленским. Днем ранее представители США встречались с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский спецпосланник Стив Уиткофф отметил существенный прогресс по итогам визитов в Москву и Киев.
Советники по национальной безопасности Британии, Франции и ФРГ прибыли в украинскую столицу накануне этих консультаций.
Представитель США назвал состоявшийся диалог с Владимиром Зеленским весьма содержательным.