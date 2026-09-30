Боец группировки «Центр» уничтожил украинского военного в рукопашном бою

Tекст: Мария Иванова

Командир отделения Иван Мамаев уточнил, что инцидент произошел на днепропетровском направлении. После успешного штурма и зачистки позиций российские силы закрепились на рубеже, передает РИА «Новости».

Вскоре после этого военнослужащий с позывным Леший отправился в лесополосу для проверки обстановки. Там он внезапно столкнулся с украинским военным.

«Наткнулся на врага, вступил с ним в контакт, в бой. То есть на голых кулаках. И в итоге, благодаря холодному оружию, он его ликвидировал», – рассказал Мамаев.

По словам командира, схватка длилась от трех до пяти минут. К моменту прибытия сослуживцев на место происшествия столкновение уже завершилось победой российского бойца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября боец с позывным Тихон ликвидировал противника в рукопашном бою на днепропетровском направлении.

В прошлом году российский военнослужащий Перс уничтожил ножом двух солдат ВСУ.