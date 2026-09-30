У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Российский военный ликвидировал бойца ВСУ ножом в рукопашной схватке
Боец группировки «Центр» уничтожил украинского военного в рукопашном бою
Военнослужащий российской группировки войск «Центр» с позывным Леший в рукопашном бою ликвидировал украинского солдата, используя холодное оружие.
Командир отделения Иван Мамаев уточнил, что инцидент произошел на днепропетровском направлении. После успешного штурма и зачистки позиций российские силы закрепились на рубеже, передает РИА «Новости».
Вскоре после этого военнослужащий с позывным Леший отправился в лесополосу для проверки обстановки. Там он внезапно столкнулся с украинским военным.
«Наткнулся на врага, вступил с ним в контакт, в бой. То есть на голых кулаках. И в итоге, благодаря холодному оружию, он его ликвидировал», – рассказал Мамаев.
По словам командира, схватка длилась от трех до пяти минут. К моменту прибытия сослуживцев на место происшествия столкновение уже завершилось победой российского бойца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября боец с позывным Тихон ликвидировал противника в рукопашном бою на днепропетровском направлении.
В прошлом году российский военнослужащий Перс уничтожил ножом двух солдат ВСУ.