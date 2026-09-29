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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    37 комментариев
    29 сентября 2026, 22:18 • Новости дня

    Business Insider узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    BI узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Североатлантического альянса массово закупают американскую систему противодействия беспилотникам Merops для защиты воздушного пространства на фоне конфликта на Украине, узнал Business Insider.

    Как сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США, все больше стран НАТО закупают систему противодействия беспилотникам ради укрепления обороны от неоднократных нарушений воздушного пространства.

    «По меньшей мере шесть стран либо уже приобрели американскую систему Merops, либо находятся в процессе ее приобретения. Большинство из них – страны НАТО на восточном фланге», – заявил представитель министерства обороны.

    Источник, близкий к производителю Perennial Autonomy, подтвердил значительный интерес государств к разработке.

    Комплекс состоит из радара, пусковой установки, наземной станции управления и перехватчика стоимостью 15 тыс. долларов. Аппарат способен разгоняться до 281 км в час и использует искусственный интеллект для навигации в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Запуск возможен с различных площадок, включая кузов пикапа.

    Систему обслуживает небольшой экипаж, обучение которого занимает несколько дней. Впервые Merops применили на Украине, где комплекс использовался для уничтожения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле TWZ сообщал, что недорогие дроны Merops защитили войска США от иранских «Шахедов». Тогда же беспилотные комплексы Sky Map были установлены для защиты американской базы Принц Султан от иранских угроз. Медведчук назвал американскую Palantir цифровым штабом украинской войны дронов.

    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    29 сентября 2026, 07:04 • Новости дня
    Два американских летчика катапультировались при посадке на авианосец

    Два пилота США катапультировались при аварийной посадке на авианосец Eisenhower

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двум летчикам американских ВМС пришлось катапультироваться из-за произошедшего в понедельник инцидента при посадке на палубу атомного авианосца Dwight D. Eisenhower, сообщила пресс-служба ВМС США.

    Двум пилотам ВМС США пришлось покинуть кабину самолета из-за инцидента во время посадки на авианосец Dwight D. Eisenhower, передает ТАСС.

    «Примерно в 18:18 по времени восточного побережья 28 сентября произошел инцидент во время посадки на палубу авианосца класса Nimitz Dwight D. Eisenhower (CVN 69) у побережья штата Вирджиния», – сообщили в пресс-службе американских Военно-морских сил. Уточняется, что летчики из состава 3-го авиационного крыла авианосца катапультировались и были оперативно спасены.

    Оба пилота сейчас проходят медицинское обследование на борту корабля. В результате происшествия также пострадали четверо членов экипажа авианосца. Им оказывается необходимая помощь, один человек госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни.

    Авария случилась в момент захода самолета на посадку, когда он должен был зацепиться тросом аэрофинишера за палубу. Этот маневр считается одним из самых сложных в авиации. Аналогичный случай уже происходил на этом корабле в 2016 году: тогда из-за лопнувшего троса при посадке самолета E-2C Hawkeye пострадали восемь военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower произошел пожар. В октябре прошлого года с авианосца USS Nimitz рухнули в море истребитель и вертолет. В июле текущего года американский эсминец Benfold сломался в Тихом океане.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

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    29 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    Армия Ирана объявила награду за захват американских солдат

    Армия Ирана заявила о выплатах 40 тыс. долларов за пленение солдат США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранская армия пообещала выплатить около 40 тыс. долларов за пленение американского солдата в случае наземного вторжения США.

    Вооруженные силы Ирана пообещали значительное денежное вознаграждение гражданам страны за захват американских военнослужащих в случае сухопутной операции, передает ТАСС. Представитель армии генерал Мохаммад Акраминия озвучил условия получения выплат.

    «Каждый иранец, который предоставит тело или пленит американского солдата, вторгнувшегося на территорию Ирана, получит награду в 50 млрд риалов (эквивалентно примерно 20 тыс. долларов), а если это сделает женщина, то награда будет в два раза больше – 100 млрд риалов (эквивалентно примерно 40 тыс. долларов)», – заявил Акраминия.

    Генерал также подчеркнул, что аналогичные выплаты могут быть рассмотрены и для жителей других стран региона за подобные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командование вооруженных сил Ирана пообещало выплачивать крупные премии за пленение американских солдат.

    Позже официальный представитель армии республики Мохаммад Акраминия заявил о переходе страны к наступательной военной доктрине.

    В сентябре Тегеран получил разведывательные данные о подготовке Вашингтона к новой атаке.

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    29 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Журналист Боуз обратил внимание на состояние Зеленского после встречи с Трампом

    Ирландский журналист Боуз: Зеленский был расстроен после встречи с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский выглядел очень расстроенным после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, иронично предположив использование им специальных препаратов.

    Журналист обратил внимание на внешний вид Владимира Зеленского после завершения американо-украинских переговоров. Боуз предположил, что сгладить ситуацию главе киевского режима помогли фармацевтические средства, передает РИА «Новости».

    Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказывала о привычке своего бывшего начальника проводить по 15 минут в туалете перед пресс-конференциями, что дало повод для слухов о его пристрастии к наркотикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть недавних переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке продлилась всего 40 минут.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала отстранить его от власти из-за недавнего приступа, напоминающего эпилепсию.

    Владимир Зеленский находился в панике и приказывал уничтожить мосты и станции метрополитена в Киеве, когда войска России подходили к украинской столице в феврале–марте 2022 года.

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    29 сентября 2026, 20:54 • Новости дня
    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США

    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США America.gov

    Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого цифрового портала America.gov для предоставления государственных услуг федерального правительства.

    Президент США Дональд Трамп поручил создать единый портал госуслуг America.gov. Глава американского государства подписал соответствующий документ, трансляция церемонии велась из Белого дома, передает РИА «Новости».

    В течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска America.gov, после чего ведомства подключат свои сервисы.

    «Настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти», – говорится в заявлении.

    На новом ресурсе пользователи смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять запросы без перехода на сайты разных ведомств. Исключение составят услуги по подаче налоговых деклараций, а также сервисы военных и разведывательных ведомств. Власти также должны обеспечить защиту персональных данных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американская администрация представила интерактивный правительственный портал о финансовых нарушениях ведомств.

    Ранее Департамент по достижению государственной эффективности США заявил об экономии миллиарда долларов бюджетных средств в день.

    В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о создании отечественного многофункционального сервиса госуслуг.

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    29 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Российские военные корабли совершили исторический проход в Карское море

    Российские военные корабли совершили проход в Карское море

    Tекст: Катерина Туманова

    Отряд кораблей Северного флота впервые вошел в Карское море через пролив Шокальского, что в истории Военно-морского флота России произошло впервые.

    Военные суда под командованием вице-адмирала Олега Голубева совершили беспрецедентный переход между островами архипелага Северная Земля, открыв новый арктический маршрут, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

    «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории Военно-морского флота России прошел проливом Шокальского, который отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля и вошел в акваторию Карского моря», – говорится в официальном сообщении.

    При прохождении пролива на кораблях была объявлена учебная тревога. Ледовую разведку провел поднятый с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» вертолет Ка-29.

    Североморцам при прохождении пролива пришлось справляться со сложной ледовой обстановкой в море. Однако они смогли обеспечить навигационную безопасность хождения и маневрировать переменными курсами, чтобы безопасно разойтись с айсбергами.

    При прохождения пролива североморцы оценили пригодность нового района для действий кораблей Военно-морского флота России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учебный корабль Балтфлота «Перекоп» прибыл в Камбоджу. Корабли ТОФ вернулись во Владивосток для проведения акции «Тихоокеанская слава».

    Президент Путин заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

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    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

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    29 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Лавров напомнил о военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot

    Лавров напомнил о военной доктрине из-за планов Польши делать ракеты Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров призвал изучить российскую военную доктрину, комментируя инициативу Польши разместить на своей территории производство американских ракет Patriot.

    Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что глава государства неоднократно цитировал этот важнейший документ, пишет РИА «Новости».

    Выступая на полях ежегодного заседания Международного клуба «Валдай», министр порекомендовал журналистам внимательно ознакомиться с соответствующим разделом доктрины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Варшава заявила о схватке с Берлином за лицензию на ракеты Patriot.

    Летом власти Польши сообщили о планах производить эти боеприпасы на Украине.

    В июле польская сторона подписала с партнерами по НАТО договор о центре ремонта ракет для комплексов противоракетной обороны.

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    29 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Эксперт Марочко: Взятие Уланово создало угрозу котла для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие села Уланово в Сумской области обеспечило расширение буферной зоны до 10 км и создание угрозы окружения для украинских боевиков в населенном пункте Коренёк, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Со взятием Уланово наши военнослужащие не только расширили буферную зону примерно до 10 км на данном участке, но и сформировали практически огневой мешок для украинских боевиков, которые находятся рядом, северо-восточнее от Уланово – это населенный пункт Коренёк», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ширина горловины этого мешка достигает пяти километров. Он добавил, что при одновременном продвижении российских сил на юг от Бачаевска и на север от Уланово в ближайшее время может возникнуть новый котел для подразделений противника.

    Напомним, российские войска освободили сумское Уланово 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области, там добавили, что освобождение Нововодяного дало продвинуться на Добропольском направлении


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    29 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Евросоюз усомнился в введении запрета на экспорт дизеля из США

    Politico: Чиновники ЕС сомневаются, что Трамп запретит экспорт дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские чиновники выразили осторожный оптимизм о том, что президент США Дональд Трамп откажется от планов по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива.

    Министр энергетики Ирландии Дарра О’Брайен заявил, что получил заверения от администрации США о маловероятности запрета на экспорт дизеля, пишет Politico.

    По его словам, запрет оказал бы заметное влияние на страны ЕС, однако в Вашингтоне нет активных попыток реализовать эту меру. Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен также отметил, что был рад услышать заявление министра энергетики США Криса Райта о неэффективности такого запрета.

    Трамп ранее поддерживал идею временного прекращения экспорта топлива из-за роста цен на фоне событий в Иране и ограничения экспорта из России. По данным S&P Global Energy, американское топливо составляет более 50% импорта и 10% потребления дизеля в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские нефтяники выступили против запрета на экспорт дизеля. В четверг идея Дональда Трампа вызвала панику в отрасли. На прошлой неделе СМИ сообщили о планах США ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива.

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    29 сентября 2026, 06:35 • Новости дня
    Новейшему кораблю ВМС США «Санта Барбара» предрекли катастрофу из-за двигателей

    Кораблю ВМС США «Санта Барбара» предрекли скорую катастрофу

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейший боевой корабль ВМС США «Санта Барбара» оказался под угрозой катастрофической механической поломки из-за критической выработки ресурса четырех двигателей, сказано в тендерной документации.

    Американские военные предупредили о риске катастрофической аварии на новейшем боевом корабле прибрежной зоны «Санта Барбара» из-за критического износа двигателей, передает РИА «Новости». В документации указано, что экстренное техническое обслуживание требуется немедленно.

    «Все четыре двигателя в настоящее время эксплуатируются сверх максимального количества рабочих часов, что увеличивает риск катастрофической аварии, если данное техническое обслуживание не будет выполнено немедленно», – подчеркивается в документе, призванном обосновать закупки у единственного поставщика.

    Речь идет о двух главных ходовых дизелях и двух судовых дизель-генераторах.

    Представители ВМС США отметили, что срочное вмешательство необходимо для сохранения боеготовности корабля и предотвращения угрозы жизни экипажа.

    Контракт на проведение неотложных работ до 11 октября 2026 года получила компания Epsilon Systems Solutions без открытых торгов.

    По данным американского издания Santa Barbara Independent, итоговая стоимость судна с вооружением составила около 700 млн долларов. Корабль развивает скорость до 44 узлов, вмещает 40 человек экипажа и оснащен артиллерией, ракетами Hellfire и двумя вертолетами Seahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в декабре 2025 года успешно запустили беспилотную систему LUCAS с «Санта Барбара» в Персидском заливе. Nikkei писала, что  США закупят военные корабли у союзников для конкуренции с Китаем.

    Американские военно-морские силы изучали возможность закупки фрегатов у Японии, Южной Кореи и Турции.

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    29 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках

    Аракчи категорически отверг данные СМИ об уступках США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в Нью-Йорке, что в понедельник встретился и снова поговорил с катарскими посредниками, обсудив с ними идеи, которые они представят американской стороне, но никаких уступок со стороны Тегерана в них не было.

    «Это абсолютно не соответствует действительности, я категорически это отрицаю. Кстати, в последние несколько часов мы наблюдаем пропагандистскую кампанию в различных СМИ, в которой выдвигаются обвинения и приписываются действия Ирана. Я категорически подтверждаю, что позиция Ирана не изменилась. Наши условия для открытия Ормузского пролива ясны», приводит его слова телеканал Al Hadah.

    Арагчи перед иранскими журналистами в понедельник рассказал о своей последней встрече с катарским посредником и одной из целей своего визита в Нью-Йорк он назвал информирование мира о ситуации в стране на поле боя, в частности, в отношении Ормузского пролива.

    «Наша миссия заключалась в том, чтобы проинформировать американскую сторону об этих условиях, а также сообщить всем другим странам и международному сообществу, что у Ирана есть план в этом отношении. Его условия справедливы и вполне логичны, и если американцы заявляют, что стремятся к соглашению или мирному решению, мы представили это решение», – сказал он.

    Ранее Трамп гневно отчитал портал Axios за фейк о предложениях Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов и воевать и договариваться с США.

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    29 сентября 2026, 10:31 • Новости дня
    Американка провела в тюрьме полгода из-за ошибки ИИ

    Американка отсидела полгода в тюрьме из-за ошибки ИИ в системе распознавания лиц

    Tекст: Игорь Иножарский

    Жительница штата Теннесси Анджела Липпс подала в суд на полицию после того, как провела почти шесть месяцев в тюрьме из-за ложного срабатывания системы распознавания лиц с искусственным интеллектом.

    Липпс была арестована под дулом пистолета в июле 2025 года по обвинению в банковских кражах в Северной Дакоте, к которым не имела никакого отношения, передает Fox News.

    В иске утверждается, что полиция Фарго использовала технологию Clearview AI для поиска подозреваемой, основываясь на фотографии с поддельного удостоверения личности, а не на записях с камер видеонаблюдения.

    Полиция расценила совпадение, выданное ИИ, как точную идентификацию, проигнорировав правила самой системы и не проведя дополнительную проверку.

    Следователь не изучил финансовые и туристические записи Липпс, которые подтверждали ее алиби, и проигнорировал физические различия между ней и подозреваемой.

    Все обвинения были сняты в декабре 2025 года, когда Липпс предоставила банковские выписки, подтверждающие, что она находилась в Теннесси в момент совершения преступлений. За время заключения она лишилась дома, автомобиля и личных вещей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц. В апреле полиция задержала рок-музыканта в Петербурге из-за сходства с Гордоном. В феврале в России представили самый маленький дрон с распознаванием лиц.

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    29 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    The Telegraph: Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе учений Exercise Strike Warrior в Великобритании силы НАТО отработали сценарий захвата судна, экипаж которого условно состоял из граждан России.

    Военные альянса моделировали боевые действия у побережья Шотландии, включая угрозу уничтожения фрегатов при дозаправке, сообщает The Telegraph.

    Португальские морские пехотинцы десантировались с вертолетов на судно-заправщик, штурмом заняли мостик и машинное отделение, а затем задержали экипаж, игравший роль «условных российских военизированных гражданских лиц», отмечает РИА «Новости».

    В учениях приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих из разных стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

    В июле МИД заявил об отслеживании Россией учений НАТО в Болгарии.

    В июне Захарова назвала цель совместных учений Армении с альянсом.

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