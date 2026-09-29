BI узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

Tекст: Катерина Туманова

Как сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США, все больше стран НАТО закупают систему противодействия беспилотникам ради укрепления обороны от неоднократных нарушений воздушного пространства.

«По меньшей мере шесть стран либо уже приобрели американскую систему Merops, либо находятся в процессе ее приобретения. Большинство из них – страны НАТО на восточном фланге», – заявил представитель министерства обороны.

Источник, близкий к производителю Perennial Autonomy, подтвердил значительный интерес государств к разработке.

Комплекс состоит из радара, пусковой установки, наземной станции управления и перехватчика стоимостью 15 тыс. долларов. Аппарат способен разгоняться до 281 км в час и использует искусственный интеллект для навигации в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Запуск возможен с различных площадок, включая кузов пикапа.

Систему обслуживает небольшой экипаж, обучение которого занимает несколько дней. Впервые Merops применили на Украине, где комплекс использовался для уничтожения беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле TWZ сообщал, что недорогие дроны Merops защитили войска США от иранских «Шахедов». Тогда же беспилотные комплексы Sky Map были установлены для защиты американской базы Принц Султан от иранских угроз. Медведчук назвал американскую Palantir цифровым штабом украинской войны дронов.