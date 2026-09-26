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Дворкович предрек Турлову успех на посту президента FIDE
Бывший глава FIDE Аркадий Дворкович оценил шансы нового президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова на успешное руководство федерацией.
У нового главы Международной шахматной федерации Тимура Турлова есть все необходимые ресурсы, опыт и амбиции для успешного руководства организацией. Об этом заявил ТАСС бывший президент FIDE Аркадий Дворкович.
«Я рад победе Тимура Турлова и Виши Ананда, который работал со мной в качестве вице-президента», – сказал Дворкович. Он отметил, что новая команда взяла на себя тяжелую ношу управления в предвыборный период и во время шахматной Олимпиады.
Сам Турлов пообещал приложить максимум усилий для объединения шахматного сообщества. Он подчеркнул важность взаимного уважения и способности договариваться. Вопрос отстранения Федерации шахмат России новый руководитель планирует решать в строгом соответствии с нормами международного права.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Казахстана Тимур Турлов победил на выборах главы Международной шахматной федерации.
Месяцем ранее Аркадий Дворкович назвал его фаворитом в борьбе за этот пост. Между тем, в июне организация временно отстранила Федерацию шахмат России из-за невыполнения требований Спортивного арбитражного суда.