В России резко вырос престиж рабочих профессий – и как следствие, еще три года назад количество выпускников колледжей превысило количество выпускников вузов. Почему эти «странные и ленивые» зумеры предпочитают синицу в руке журавлю в небе?3 комментария
Власти Киева призвали горожан закрыть окна из-за пожаров
Администрация украинской столицы попросила горожан ограничить пребывание на свежем воздухе из-за запаха гари, вызванного возгораниями в области.
Городская администрация посоветовала жителям правого берега Днепра воздержаться от физических нагрузок на улице, передает ТАСС. Причиной таких мер стало возможное задымление из-за пожаров в Киевской области.
Утром издание «Страна» сообщало о сильном смоге над городом. В свою очередь власти региона заявили о повреждении складов, производственных предприятий и линий электропередачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинскую столицу заволокло густым дымом из-за крупного возгорания на складе.
Военный эксперт Борис Рожин сообщил о серьезных пожарах в районе Гостомеля.
Местные средства массовой информации зафиксировали крупные возгорания на складских объектах в пригородах.