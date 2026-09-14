Китайские ученые стали главными соавторами российских исследователей

Tекст: Денис Тельманов

По итогам 2024 года ученые из Китая стали главными зарубежными соавторами отечественных исследователей, передает РИА «Новости». Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ подсчитали, что из 19 299 совместных публикаций в базе Scopus на долю КНР пришлось почти 22%, что составляет 4160 работ.

«До 2022 года главными соавторами российских ученых были коллеги из Германии, США и Франции, однако сейчас лидирующую позицию занимает КНР», – отметил первый проректор МГТУ имени Баумана Павел Дроговоз.

Помимо китайских специалистов, отечественные исследователи стали чаще сотрудничать с учеными из Индии, Ирана, Египта, Турции, Вьетнама, стран Персидского залива, Белоруссии и Казахстана.

В МГТУ имени Баумана зафиксировали рост доли совместных публикаций с азиатскими странами с 8 до 21% за три года. Взаимодействие с западными коллегами продолжается, несмотря на ограничения в некоторых проектах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин договорились совместно изучать лунный грунт.

В начале текущего года на китайском острове Хайнань открылась база совместного института фундаментальных исследований.

По итогам прошлого года Россия заняла восьмое место в мире по объему научных разработок.