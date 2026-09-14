14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.9 комментариев
Умерла народная артистка России Лилия Сабитова
Народная артистка России, балерина Лилия Сабитова ушла из жизни в возрасте 73 лет.
О кончине артистки сообщили в окружении балерины, передает РИА «Новости». «Лилия скончалась», – подтвердила собеседница агентства.
Будущая звезда сцены родилась 12 августа 1953 года в Ташкенте. В 1971 году она окончила местное хореографическое училище. Вскоре артистка отправилась на стажировку в Москву, где занималась под руководством педагога Лидии Меньшовой.
Вернувшись в Узбекистан, Сабитова танцевала в Театре оперы и балета имени Навои. Из-за тяжелой травмы и долгого лечения ей пришлось покинуть труппу. В 1974 году восстановившуюся артистку приняли в «Москонцерт».
Позже она стала солисткой коллектива «Камерный балет», основанного ее будущим супругом Станиславом Власовым, и занялась хореографией.
В 1990 году балерина возглавила собственный Московский государственный театр балета. Спустя десять лет он получил название «Московия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе из жизни ушла 71-летняя артистка балета Наталья Трубникова.
В мае на 75-м году жизни умерла балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова.