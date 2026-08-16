Эксперт: Новые лаборатории для молодых ученых укрепят кадровую базу технологического лидерства России

В ЕР предложили вдвое увеличить число молодежных лабораторий

Tекст: Алексей Нечаев

«Инициатива по двукратному увеличению числа лабораторий под руководством молодых ученых призвана поддержать смену самого подхода к развитию науки в стране. Его главная цель – закрепить в сфере юные кадры, дать им шанс не просто работать, а создавать собственные коллективы», – сказал Данил Зонов, директор АНО «Центр развития беспилотных систем».

Собеседник напомнил, что молодежные лаборатории создаются в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» как площадки для научных исследований и профессионального развития молодых ученых. Не менее двух третей их сотрудников должны быть в возрасте до 39 лет, а работу коллективов сопровождают опытные наставники. Такой формат, по его словам, позволяет молодым исследователям сосредоточиться на работе, получая необходимые для реализации разработок ресурсы и одновременно приобретая опыт создания собственных научных коллективов.

Именно расширение таких возможностей, считает Зонов, должно стать одной из основ развития российской науки и технологического лидерства. Поэтому он предложил увеличить число лабораторий под руководством молодых ученых вдвое, включив эту инициативу в Народную программу «Единой России».

При этом число таких лабораторий уже растет. «В 2026 году в России откроется 200 новых молодежных лабораторий, что создаст около двух тыс. рабочих мест для специалистов, делающих первые шаги в этой сфере. А в рамках нацпроекта до 2030 планируется открыть 800 подобных институтов», – отметил собеседник.

Однако, считает Зонов, расширение сети лабораторий должно сопровождаться и требованиями к качеству. «Трудоустройство в лаборатории будет проходить на основе конкурсного отбора», – уточнил эксперт. Важную роль в этой системе должны сыграть наставники. Структура лабораторий также предполагает сопровождение молодых руководителей опытными специалистами, которые помогут им освоить управленческие навыки.

Такая модель, по его мнению, позволит связать развитие молодых ученых с задачами технологического лидерства страны. «Страна укрепит технологический суверенитет: лаборатории тесно сотрудничают с индустриальными партнерами, что позволит напрямую внедрять отечественные разработки в производственный сектор», – отметил собеседник.

Для самих ученых это означает возможность не только заниматься исследованиями, но и формировать собственные команды, находить единомышленников и привлекать дополнительное финансирование для своих проектов. «Предложение, таким образом, позволит усилить российскую науку, заложив основу для будущего развития государства», – заключил Зонов.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.