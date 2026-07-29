Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
В МВД раскрыли новую схему обмана российских таксистов
Мошенники начали похищать деньги у таксистов под видом оплаты поездки
Аферисты выманивают у работников сферы услуг данные банковских карт и пароли из сообщений под предлогом безналичного расчета за заказ, предупредили в МВД.
Преступники оформляют вызов и оставляют комментарий о желании расплатиться переводом по номеру счета, сообщает управление по борьбе с киберпреступностью МВД.
Затем инициаторы поездки звонят работнику. Они просят продиктовать полные реквизиты и секретную комбинацию цифр из телефона.
Завладев нужной информацией, обманщики авторизуются в финансовом приложении жертвы и списывают все средства. Подобная уловка регулярно применяется против различных специалистов сферы потребительских услуг.
Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать посторонним лицам секретные коды и персональные сведения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году злоумышленники похищали деньги россиян через взломанные аккаунты в сервисах заказа такси.
Специалисты ведомства строго запретили передавать посторонним лицам пароли из банковских уведомлений.
Ранее киберпреступники стали выманивать секретные СМС-коды у граждан под видом пожилых соседей по подъезду.