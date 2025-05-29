В МВД рассказали о новой схеме кражи денег через аккаунты для заказа такси

Tекст: Мария Иванова

Мошенники выманивают у пользователей сервисов заказа такси коды авторизации, чтобы получить доступ к их аккаунтам, сообщает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Получив доступ к аккаунту, злоумышленники оформляют фейковые заказы на поездки, используя другой аккаунт для фиктивного исполнения этих заказов.

В результате деньги за несуществующие поездки списываются с банковской карты, привязанной к аккаунту пользователя, и поступают на счета преступников. Отмечается, что схема встречается нечасто, зафиксированы случаи в Алтайском крае в начале года и в Приморье в мае.

В МВД особо подчеркнули: «Главный совет, который может вас обезопасить от подобных схем – не сообщайте коды из SMS. Никогда и никому, даже если это водитель такси, который принял вашу заявку».

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новой схеме мошенничества на площадках объявлений.

МВД также сообщило о рассылке мошеннических сообщений от имени Роскомнадзора.

При этом мошенники стали чаще использовать схему с «единым окном», предлагая по телефону поговорить с «сотрудниками» разных госорганов и убеждая перевести средства на якобы защищенный счет.