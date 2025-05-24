При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.0 комментариев
МВД сообщило о рассылке мошеннических сообщений от имени Роскомнадзора
В нескольких российских регионах, включая Херсонскую область, жители сталкиваются с мошенническими сообщениями, отправленными якобы от имени Роскомнадзора, с просьбой перезвонить на указанный номер, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Ложные сообщения, выдающие себя за уведомления от Роскомнадзора, начали получать жители Херсонской области и других российских регионов, передает ТАСС. В этих сообщениях говорится, что входящий вызов был разъединен «с подозрением на мошенничество», а получателям предлагается перезвонить по якобы горячей линии.
В МВД пояснили, что подобные рассылки – новый способ обмана, при котором граждан просят самостоятельно выйти на связь с мошенниками. Представители ведомства подчеркнули: «Не перезванивайте по номерам из таких или похожих сообщений. Сотрудники Роскомнадзора не разъединяют звонки, не рассылают сообщения и не звонят гражданам».
МВД рекомендует гражданам быть внимательными и не сообщать персональные данные в ответ на подобные обращения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост числа мошеннических случаев в отношении пожилых граждан. ВТБ заявил о всплеске мошенничеств, связанных с продажей авиабилетов.