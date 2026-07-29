Над Чувашией уничтожили два украинских БПЛА

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В республике действует режим опасности атаки БПЛА. В настоящее время отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Работает ПВО. По предварительной информации, два БПЛА уничтожены», – написал Николаев в Max.

Руководитель республики также призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться тревоге. Он рекомендовал жителям оставаться в помещениях, избегать окон и соблюдать необходимые меры безопасности.

Николаев особо подчеркнул недопустимость публикации кадров работы систем ПВО, чтобы не передавать информацию неприятелю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 161 украинский беспилотник над несколькими регионами.

В мае власти Чувашии обсуждали введение режима ЧС из-за падения дрона в Чебоксарах. В феврале местный житель получил ранения средней тяжести в ходе налета аппаратов на столицу республики.