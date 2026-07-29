Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
Над Чувашией уничтожили два украинских БПЛА
В небе над Чувашией отразили атаку дронов, перехвачены два беспилотных летательных аппарата, сообщил глава региона Олег Николаев.
«В республике действует режим опасности атаки БПЛА. В настоящее время отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Работает ПВО. По предварительной информации, два БПЛА уничтожены», – написал Николаев в Max.
Руководитель республики также призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться тревоге. Он рекомендовал жителям оставаться в помещениях, избегать окон и соблюдать необходимые меры безопасности.
Николаев особо подчеркнул недопустимость публикации кадров работы систем ПВО, чтобы не передавать информацию неприятелю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 161 украинский беспилотник над несколькими регионами.
В мае власти Чувашии обсуждали введение режима ЧС из-за падения дрона в Чебоксарах. В феврале местный житель получил ранения средней тяжести в ходе налета аппаратов на столицу республики.