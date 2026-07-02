Суд оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве сына Пашаева

Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии

Tекст: Ольга Иванова

Развертывание Вашингтоном вооружений в соседнем государстве несет угрозу рубежам страны, передает ТАСС. «Мы рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации <...> как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие и влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам», – указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва неоднократно предостерегала Токио от подобных деструктивных действий. По ее словам, теперь российская сторона вынуждена прибегнуть к компенсирующим мерам для укрепления национальной обороноспособности.

Представитель ведомства добавила, что Россия активно координирует усилия по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе со своими партнерами. В будущем данное стратегическое взаимодействие планируется только усиливать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Министерство иностранных дел России отреагировало на предоставление Японией своей территории для размещения американских ракетных комплексов Typhon.

Месяцем ранее Мария Захарова назвала развертывание Токио дальнобойных вооружений частью опасного курса на ремилитаризацию.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о неизбежности компенсирующих военно-технических мер со стороны Москвы.