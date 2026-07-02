Суд оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве сына Пашаева

В Киеве уничтожены мощности завода «Радионикс», выпускающего системы управления для ракет «Нептун-МД» и «Фламинго», указало ведомство в Max.
«Радоникс» – это ключевая научно-производственная база, которая выпускает системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»).
Кроме того, продукция завода влияет на боевые способности ВВС Украины и их возможность противостоять системам ПВО.
Также значительный ущерб нанесен компании «Атлон Авиа» и предприятию «Антонов», где собирались ударные дроны большой дальности «Лютый» и «Магура УА».
«Атлон Авиа» также производит БПЛА других типов и барражирующие боеприпасы.
Поражены цеха Киевского радиозавода, производившего прицельные комплексы для бронетехники и компоненты для БПЛА.
АО «Киевский радиозавод» модернизирует прицельные комплексы для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпускает оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, комплектующие почти для всех разведдронов и ударных дронов ВСУ.
Также предприятие производит интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники.
Уничтожен логистический центр «МЛП-Чайка» с западным вооружением и склад горючего «Грандтерминал», снабжавший топливом украинские войска. Дополнительно поражены газораспределительные станции, обеспечивавшие энергией оборонный комплекс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали высокоточным оружием предприятия военной промышленности в нескольких украинских регионах.
Также ВС России нанесли удары по газовой инфраструктуре украинских военных возле Запорожья с помощью беспилотников «Герань», и поразили объекты транспортной и военной инфраструктуры украинской армии в двух областях.
Видео ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.