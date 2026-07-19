Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!16 комментариев
В Соцфонде подсчитали среднюю пенсию неработающих россиян
Средняя пенсия неработающих россиян достигла почти 26 тысяч рублей.
Размер выплат для граждан пенсионного возраста без официального трудоустройства за год заметно увеличился и к началу лета превысил отметку в 25,8 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда России.
К первому дню лета средняя величина пенсионного обеспечения неработающих граждан составила 25 838 рублей, передает РИА «Новости».
В аналогичный период 2025 года этот показатель находился на уровне около 24 005 рублей.
Максимальные выплаты среди регионов страны зафиксированы в Чукотском автономном округе. Там неработающие пенсионеры получают в среднем 44 066 рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, названы регионы России со средними пенсиями свыше 30 тыс. рублей. Пенсии работающих россиян за год выросли на 2,6 тыс. рублей. Экономист объяснила формулу расчета размера страховой пенсии.