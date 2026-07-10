Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.8 комментариев
Россиянка Новолодская выиграла золото юниорского чемпионата Европы по велотреку
Российская спортсменка Ангелина Новолодская одержала победу в индивидуальной гонке преследования на соревнованиях по велотреку в Германии.
Ангелина Новолодская стала победительницей индивидуальной гонки преследования на юниорском чемпионате Европы по велотреку, передает Sports.ru. Турнир проходит в немецком городе Котбус.
Победительница показала результат три минуты 40,493 секунды. Серебряную награду завоевала британская спортсменка Фиби Тэйлор, отставшая более чем на четыре секунды. Бронза досталась представительнице Бельгии Яне Декрюйенаре.
Кроме того, россиянка Ольга Костина выиграла серебряную медаль в гонке с выбыванием. Первое место в этой дисциплине заняла итальянка Агата Кампана, а замкнула тройку призеров британка Анна Ллойд. Соревнования завершатся 12 июля. Российские велогонщики принимают участие в чемпионате в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у российская велогонщица Яна Бурлакова победила на чемпионате Европы в Бельгии.