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Чемпионка Европы велогонщица Бурлакова отметила рост уважения иностранных соперниц
Российская велогонщица Яна Бурлакова после побед на чемпионатах мира и Европы отметила, что зарубежные соперницы стали чаще здороваться и улыбаться ей при встрече.
Российская велогонщица Яна Бурлакова, завоевавшая золотые медали на чемпионатах мира и Европы, заметила изменение отношения иностранных соперниц, сообщает ТАСС.
Она отметила, что коллеги стали чаще здороваться и проявлять дружелюбие, несмотря на длительное отстранение российских спортсменов.
На прошедшем чемпионате Европы в Бельгии Бурлакова одержала победу в личном спринте, несмотря на простуду. Она призналась, что победа далась тяжелее, чем на мировом первенстве в Дании, но отказ от участия был невозможен из-за моральной ответственности и полученной поддержки. Зрители поддержали спортсменку аплодисментами, когда ее имя объявили перед финальным заездом.
После возвращения с соревнований Бурлакова планирует отправиться на тренировочный сбор в Анталью. Спортсменка надеется, что отдых, морской воздух и солнечный климат помогут ей быстрее восстановиться перед предстоящими соревнованиями.