Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.
Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 175 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО.
В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Ровное и Лесное в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Великомихайловки, Гавриловки Днепропетровской области, Новоукраинки, Нового Поля, Любицкого и Тимошевки Запорожской области.
Противник при этом потерял свыше 455 военнослужащих и три бронемашины.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Лужками, Суходолом и Краснопольем Сумской области.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Лосевки, Старицы и Бугаевки, отчитались в Минобороны.
При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих и артиллерийское орудие.
Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны у Малеевки, Изюмского, Червоного Става Харьковской области, Волчьего Яра и Пискуновки ДНР.
Всего в полосе ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 210 военнослужащих. Уничтожены пять, две самоходные артиллерийские установки и две станции РЭБ «Дамба».
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии поблизости от Веселого, Новоподгородного, Новопавловки Днепропетровской области, Доброполья и Светлого ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 270 военнослужащих и две бронемашины.
Напомним, накануне ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.
За день до того они освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.
А до ранее российские войска освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области.