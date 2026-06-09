В Казани умер ранее судимый мужчина с именем Исус Христос

Tекст: Вера Басилая

Правоохранительные органы подтвердили факт кончины необычного россиянина, передает РИА «Новости».

«Тело гражданина 1979 года рождения обнаружили 1 июня в квартире без признаков жизни», – сказал собеседник агентства. Уточняется, что смерть не носит криминального характера.

Казанский житель приобрел скандальную известность после фиктивной регистрации 45 иностранцев на площади почти 32 кв. метров.

В феврале текущего года прокуратура добилась аннулирования скандальной записи в паспорте.

В феврале суд обязал мужчину с именем Исус Христос вернуть данные, полученные при рождении – Евгений Петрович Чекулаев, и оформить новые документы.

В конце прошлого года мужчина получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов.