Отношении Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.0 комментариев
Уехавшая в Израиль Ахеджакова заработала сотни тысяч рублей на вкладах в России
Обосновавшись за границей, 87-летняя артистка Лия Ахеджакова по-прежнему получает солидный доход на родине благодаря банковским процентам и ежемесячной пенсии в 95 тыс. рублей, пишут СМИ.
После переезда за границу 87-летняя звезда кино продолжает пополнять свой бюджет за счет российских выплат, передает со ссылкой на Telegram-канал ShotГазета.Ru. Ежемесячная пенсия народной артистки с учетом надбавок и премий составляет 95 тыс. рублей.
За период с 2023 по 2025 год актриса разместила на отечественных банковских счетах 2,2 млн рублей. Благодаря этому доход по процентам превысил 200 тыс. рублей.
Сейчас знаменитость преимущественно находится в Израиле. Однако она регулярно посещает Москву, где проживает ее супруг Владимир Персиянов. Семья владеет элитным домом за 100 млн рублей и квартирой стоимостью 25 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года общественники потребовали лишить Лию Ахеджакову звания народной артистки из-за произнесения украинского националистического лозунга.
Позже активисты предложили вырезать сцены с участием актрисы из фильма «Ирония судьбы».
Осенью прошлого года признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич* аналогичным образом заработал миллионы рублей на процентах по российским банковским вкладам.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом